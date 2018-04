Tesla's Autopilot geeft vals gevoel van veiligheid

Door: ADD

De Duitse KBA (de Rijksdienst voor Wegverkeer) is niet gelukkig met het feit dat Tesla de term 'Autopilot' gebruikt. Om misverstanden en verkeerde verwachtingen van de klant te voorkomen, eisen ze dat Tesla niet langer de misleidende term hanteert. De KBA benadrukt dat het gaat om een assistentiesysteem en niet om een "automatische piloot".

Klanten weten wat ze kopen

Tesla ziet echter geen reden om de term achterwege te laten. Volgens de Amerikanen werkt het systeem samen met de bestuurder om het rijden veiliger en minder stressvol te maken. Ze wijzen er op dat de term al decennialang in de luchtvaart wordt gebruikt waar hij eveneens verwijst naar een ondersteunend systeem, dat opereert onder de directe supervisie van een menselijke piloot. Tesla liet ook verstaan veel vertrouwen in zijn Duitse klanten te hebben. De constructeur is ervan overtuigd dat de Duitsers de betekenis van 'Autopilot" correct begrijpen.

Ook in de VS protest

Tesla's technologie kan onder andere - net zoals bij andere constructeurs - op de rijstrook blijven en afstand tot de voorligger houden. De 'Autopilot' kwam echter in mei in het nieuws na een dodelijk ongeval in Florida waarin een Model S met geactiveerde Autopilot onder een truck terechtkwam. Sindsdien gaan er ook in de Verenigde Staten stemmen op die zeggen dat de term bestuurders een vals gevoel van veiligheid geeft.

Geen autonome auto

Tesla zegt zelf altijd benadrukt te hebben dat de 'Autopilot' geen zelfrijdende wagen van de auto maakt en dat chauffeurs altijd alert moeten blijven en de handen op het stuur houden.