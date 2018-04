Nieuwe Opels doen wat ze moeten

Door: BV

Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar verkocht Opel net geen 900.000 voertuigen. En dat ondanks een terugtrekking van de Russische markt. Cijfers waarbij de Duitsers een jubelstemming nauwelijks kunnen onderdrukken. Het was immers al geleden van 2011 dat die aantallen nog eens gehaald werden.

Het cijfer betekent een toename van 44.000 auto’s ten aanzien van dezelfde periode vorig jaar. Bijna 5,2%. In 18 landen steeg de verkoop, terwijl het marktaandeel toenam in 12 daarvan. Belangrijk, want de groeicijfers zeggen op zich niet alles omdat de Europese automarkt in z’n totaliteit vooruit boerde.

In de BeLux zijn de cijfertjes bovengemiddeld. De eerste negen maanden van het jaar ging de verkoop 15% de hoogte in en realiseerde het merk een marktaandeel van 6,72%. In Europa is dat gemiddeld 5,87%.

Nieuwe modellen, minder kannibalisme

Opel haalt in de eerste plaats nieuwe modellen aan. Het wil graag de Mokka X (eigenlijk een facelift) en de Corsa (eigenlijk een ver doorgedreven facelift) in de kijker zetten, net als de nieuwe Opel Karl, maar het is eigenlijk vooral de nieuwe Astra die het mooie weer maakt. De Auto Van Het Jaar mocht al 275.000 bestellingen noteren. +22% tegenover dezelfde periode in 2015. Anderzijds is moeilijk ontkennen dat het Opel meer voor de wind gaat nu er geen kannibalisme met Chevrolet meer is.