Deze Chinese SUV komt naar Europa, is eigenlijk Volvo

Door: BV

We hebben het nog gehoord. China gaat ook Europa veroveren. Die claim gebeurt niet voor het eerst, maar voorlopig stranden de initiatieven al bij een handvol exemplaren. Of zelfs nog maar voor ze ooit het vasteland bereikten. Kijk maar naar MG, Borgward of Qoros. Allemaal met veel tamtam aangekondigde Chinese landveroveraars.

Chinese auto voor Europa

Geely, dat Volvo in z’n portefeuille heeft en daardoor misschien een voet voor heeft, wil het proberen met Lynk & Co. Een nieuw merk waarvan deze ’01’ de eerste auto is. Een model dat 4,53m lang, 1,64m hoog en 1,84m breed is. Recht in de middenklasse dus. Onderhuids zal de 01 heel wat delen met de aanstormende nieuwe Volvo XC40, met inbegrip van de 1,5l driecilinder, de 2-liter viercilinder en - verder in de toekomst - ook een hybride.

Drie modellen, vanaf 2018

Lynk & Co weet dat je met één model geen merk kan bouwen. Met drie moet dat wel kunnen. Die zullen dan 02 en 03 heten. In welke segmenten die zullen spelen, is nog niet bekend.