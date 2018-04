Dit stuur kost meer dan een BMW 1-Serie

Door: BV

Een blik op de website van BMW leert ons dat je tegenwoordig een 1-Serie onder je achterwerk hebt vanaf € 22.800. Best een koopje als je dat vergelijkt met dit stuur van het Russische merk Dartz. Dat kost namelijk al flink meer.

Dartz ken je misschien van de Prombron. Dat is een SUV voor legermachten, boekhouders van de afdeling ‘wit-was-praktijken’, drugdealers en ander gespuis. De Russen mikken op een welbepaalde ‘niche’.

Iets wat de anderen niet hebben

Daarvoor kan je bij uitstek bij Dartz terecht. Zolang je maar niet in je hoofd krijgt dat het ook een beetje mooi moet zijn. Maar over smaak kan je natuurlijk discussiëren. Dit stuurtje is voorzien van echt krokodillenleder, 14-karaats gouden knoppen en niet minder dan 300 zwarte diamanten. En de prijs? € 27.500!