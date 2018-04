Krijg nu wat: Tesla maakt winst

Door: BV

Tesla heeft z’n kwartaalcijfers voor het derde kwartaal van 2016 bekendgemaakt. Daarin realiseerde het bedrijf een positief resultaat ten belope van $ 22 miljoen. Winst dus, en die kwam onverwacht. Het is pas het tweede kwartaal ooit dat Tesla winst kon laten optekenen.

Meer omzet

Tesla leverde van juli tot en met september in het totaal 24.821 (16.047 Model S en 8.774 Model X) voertuigen uit. Dat is 114% meer dan een jaar eerder. Ze werden ook gemiddeld wat duurder, want het inkomen steeg met 145% tot $ 2,3 miljard.