Vier nieuwe hypermoderne motoren van Mercedes

Door: BV

Eerder dit jaar introduceerde Mercedes al een compleet nieuwe dieselmotor, maar het motoroffensief van het Duitse premiummerk is nog niet achter de rug. Volgend jaar introduceert het bedrijf nog eens vier fonkelnieuwe centrales: twee zescilinders (benzine en diesel), een viercilinder (benzine) en een V8-biturbomotor (ook op benzine).

De viercilinder op benzine kreeg de interne codenaam M 264 en betreft een tweeliter met een specifiek vermogen van 100 kW per liter. Oftewel: dit blok kan tot wel 272 pk leveren, een vermogen waarvoor normaliter een zescilinder benodigd is met pak 'm beet 30% meer slagvolume. Noemenswaardig is ook dat deze 2.0 liter motor met twin-scroll turbo's is voorzien van een riemaangedreven 48-volt startdynamo (BSA) en een elektrische 48-volt waterpomp. Volgens het merk met de ster levert dat betere startomstandigheden op én een beter toerentalverloop tot 2.500t/min.

De twee met zes

Toch meer vermogen gewenst? Misschien zijn de nieuwe zescilinders een alternatief. Ze zullen verkrijgbaar zijn als benzine en diesel. De eerste, intern M 256 genaamd, debuteert in de S-klasse en kan dezelfde kracht ontwikkelen als een doorsnee achtcilinder. Exacte specificaties worden niet opgegeven, wel dat de motor ook over een 48-volt elektrisch systeem beschikt en 'intelligente' turbotechniek, waaronder een elektrische hulpcompressor. Het resultaat: achtcilinderprestaties bij een brandstofverbruik dat tussen het gemiddelde verbruik van een vier- en zespitter in ligt.

Liever dieselen? Ook daar legt Mercedes momenteel de laatste hand op. Net als de benzineversie kan deze 'OM 656' een vermogen leveren dat heden is voorbehouden aan een achtcilinder. Bewijs? Wat te denken van 313pk in plaats van 258 stuks voor de huidige zescilinder-topdiesel van Mercedes, terwijl het brandstofverbruik 7% lager ligt dan dat 'oude' blok.

De krachtigste van allemaal

Tot slot de crème de la crème van Mercedes' motorenoffensief: een 4.0 liter V8-biturbo, goed voor 476pk en een maximumkoppel van 700 Nm (vanaf 2.000 tpm). De S-Klasse is er eerste auto die ‘m krijgt. En hij zal er zuinig in zijn, omdat hij cilinders uitschakelt als je de kracht niet nodig hebt.