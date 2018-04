De Belg blijft maar auto's kopen (cijfers oktober 2016)

Door: BV

De automobielmarkt zag de maand oktober 2016 afsluiten met 41.969 inschrijvingen van nieuwe personenwagens, een totaal dat 6,3% hoger ligt dan in oktober 2015. De voorbije tien maanden werden in totaal al 466.351 nieuwe auto’s ingeschreven, dat is een verhoging met 8% ten opzichte van de resultaten van de periode januari-oktober 2015.

De Top 3

Volkswagen wist de afgelopen maand het meeste auto’s uit te leveren. Dat strandt op 3.987 stuks. Net eronder vinden we Renault met 3.855 eenheden. Het zijn echter de premium merken op plaats 3 en 4 die flink vooruit boerden. BMW eindigt op 3.455 stuks en Mercedes op 3.026 exemplaren. Dat staat voor een winst van respectievelijk 31,9 en 24,7%. De vijfde stek wordt ingenomen door Peugeot met 2.726 stuks. Een complete top 38 hebben we zoals steeds op onze Facebook-pagina gepost.

Bestelwagens en vrachtwagens

Het segment van lichte vrachtvoertuigen gaat ook in de plus. Dat sluit de maand oktober af met een stijging van 4,2%. Goed voor een gecumuleerd resultaat van +11,1%. Het is nu precies 2 jaar lang dat de markt van lichte vrachtvoertuigen een onafgebroken groei laat optekenen. Ook de voertuigen van meer dan 16 ton gaan duidelijk hoger: +6,1% in oktober en +19,6% voor de voorbije 10 maanden van 2016.

En de tweewielers

Die beleven een mooie nazomer! De motormarkt kent een stijging met liefst 21,5%. Het bilan voor de voorbije maanden samen is eveneens positief, met een toename van de markt met 5,5 %.