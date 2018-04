Niemand wil in zee met Fiat-Chrysler

Door: BV

Fiat-Chrysler-baas Sergio Marchionne deinst er niet voor terug om met modellen in cruciale segmenten te goochelen als dat z’n winstverwachtingen ten goede komt. Om hun levensduur erg lang te rekken. Of om ze uit te stellen. Hij deed het al meermaals bij Fiat, Alfa Romeo en Maserati en hij doet het ook bij de Amerikaanse tak van het bedrijf.

De Dodge Dart en Chrysler 200 gaan eruit. Dat is al aangekondigd. Het zijn twee auto’s in het Amerikaanse compacte segment. Dat is wat minder belangrijk dan in Europa, maar nog steeds verre van onbelangrijk. Voor beide voorwielaandrijvers wil Marchionne dus wel een vervanger. Maar alleen als dat samen met een andere autobouwer kan. En daar wringt nu net het schoentje. Want er zijn geen merken (meer) te vinden die graag met de Canadese Italiaan samenwerken. Als beide modellen een opvolger zullen krijgen, is dat dus niet voor meteen. Met de ontwikkeling is nog niet eens begonnen.