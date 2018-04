Met deze auto's kan Donald Trump nu niet meer rijden

Of je het nu leuk vind of niet, voor de VS of de rest van de wereld, Donals Trump is gisterenavond verkozen tot de 45ste President. De multimiljonair is een gepassioneerd autoliefhebber met een uitgebreide collectie. Of die van goede smaak getuigd, is weer wat anders, maar Trump rijdt op z'n minst met z'n vierwielers. Of liever - reed. Want eens hij in functie is, zal een ontspannend rondje er niet meer in zitten om evidente redenen. Hij zal zich moeten beperken tot een bunker op wielen. We presenteren je snel een greep op wat speelgoed dat nu achter slot en grendel gaat.