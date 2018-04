Audi gaat vreemd in China

Door: ADD

Volkswagendochter Audi hoopt haar recente verkoopsproblemen in China op te lossen met een tweede productie- en distributiepartner. In de toekomst zullen Audi's er niet enkel geproduceerd en verkocht worden door de Chinese autofabrikant FAW, maar ook door SAIC.

De VW-groep werkt momenteel met SAIC al samen voor de productie van Skoda en het merk VW. Audi dat sinds midden jaren '80 in China actief is en er vooral populair is bij overheidsfunctionarissen hinkt er dit jaar met een groei van bijna zes procent ver achter rivalen BMW en Mercedes aan.





China is 's werelds grootste automarkt. Audi verkocht er in de eerste tien maanden van dit jaar ongeveer 488.000 auto's - bijna een derde van hun totale omzet en bijna dubbel zoveel dan in thuisland Duitsland, waar bijna 254 000 Audi's verkocht werden.