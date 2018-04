Primeur Mercedes: CO2 als koelmiddel airco

Door: ADD

De S-Klasse Coupé is de Chinese vrijwilliger van dienst. Mercedes zal in de coupé voor de eerste keer CO2 als koelmiddel voor de airconditioning gebruiken. Volgend jaar volgen de andere varianten van de S-Klasse. De Stuttgarters zijn de eerste constructeur wereldwijd met deze techniek.

Nieuw aircokoelmiddel is levensgevaarlijk

Volgend jaar zal de airco met CO2-technologie ook beschikbaar zijn in de E-Klasse. Als optie dan. In de standaardversies zal wel het wegens brandgevaar controversiële koelmiddel R1234yf gebruikt worden.

Het product dat momenteel gebruikt wordt in de E-Klasse (R134a) wordt definitief verboden op 1 januari 2017. Voor Mercedes is dat een probleem, want het merk had drie jaar geleden namelijk geweigerd om de opvolger (R1234yf) te gebruiken. Volgens de Duitsers is het koelmiddel namelijk extreem brandgevaarlijk, wat ze toen met eigen testen ook hebben aangetoond. Maar het dwarsliggen heeft niet mogen baten.

Beschermingspakket

En dus waar R1234yf niet te vermijden valt, zal Mercedes met een pakket aan beschermingsmaatregelen het middel afschermen. Er zal onder andere een gaspatroon in de motorruimte geplaatst worden dat bij een ongeval het gas argon vrijgeeft om hete motoronderdelen te beschermen tegen de lekkende koelvloeistof. Volgens de fabrikant kan zo een ontsteking voorkomen worden.