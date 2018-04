Auto van het Jaar 2017: dit zijn de kanshebbers

Door: BV

Er zijn afgelopen jaar 35 nieuwe auto’s bijgekomen die mee wilden dingen naar de titel van Auto van het Jaar 2017. Dat zijn er natuurlijk te veel om in één enkele stemronde te elimineren. Daarom worden er twee stemrondes gehouden. De eerste is achter de rug en levert 7 finalisten op.

Goed geprobeerd

Natuurlijk waren er bij de 35 auto’s van de eerste lichting al een hele hoop die eigenlijk niet moeten hopen op de eindoverwinning. We denken onder meer aan de Tesla Model X, Jaguar F-Pace, Honda NSX en Ford GT. Die laatste twee voldoen volgens ons niet eens aan de criteria over oplage en beschikbaarheid, al dient gezegd dat de organisatie het niet altijd even nauw neemt met haar eigen regeltjes. Er zijn ook grotere kanshebbers die eruit liggen. Daaronder de Audi Q2, Kia Niro, Hyundai Ioniq, Skoda Kodiaq en de Toyota Mirai.

De finalisten zijn…

De Alfa Romeo Giulia, Citroën C3, Mercedes-Benz E-klasse, Nissan Micra, Peugeot 3008, Toyota C-HR en Volvo S90/V90. Op 6 maart weten we welke de Opel Astra opvolgt.