Binnen 10 jaar kost een elektrische evenveel als een gewone auto

Door: ADD

Momenteel liggen de kosten voor een elektrische auto nog enkele duizenden euro’s hoger dan die van een dieselmotor. Maar volgend decennium hoeft dat niet meer zo te zijn volgens een rapport van de Europese consumentenorganisatie BEUC. Voorwaarde is evenwel dat de overheden hun wetgeving aanpassen.

Het rapport (dat rekening hield met de aankoopprijs, de herverkoopwaarde, kosten voor brandstof en onderhoud, verzekeringen en belastingen) toont aan dat het mogelijk is dat in 2024 de gemiddelde kosten van een elektrische auto in de eerste vier jaar vergelijkbaar zijn met die van een benzine. En dus zullen de aanmoedingspremies van de overheid op lange termijn niet meer nodig zijn, fiscale voordelen zouden als stimulans volstaan.

Iedereen bespaart

Ook voor de met benzine- en dieselauto’s voorspelt het rapport besparingen. Dankzij energiebesparende technologieën zullen wij in vergelijking met nu tegen 2025 tussen € 4400 en € 9400 besparen over de levensduur van de auto.

De sector moet meewillen

Maar de studie stelt wel dat de autobouwers de nodige technologieën enkel zullen implementeren als ze vanuit de wet daartoe verplicht worden. Zo zou de CO2-uitstoot per kilometer dan voor de ganse vloot van de constructeur in 2025 gemiddeld niet meer dan 70 gram mogen bedragen, tegen 2030 zelfs niet meer dan 45 gram. Op dit moment eist de EU nieuwe auto's vanaf 2021 slechts een maximum van 95 gram CO2 per kilometer