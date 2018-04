Speelgoed Mustang is veel meer Mustang dan je denkt

Door: ADD

f="http://www.auto55.be/nieuws/27794-de-nieuwste-mclaren-is-wel-heel-toegankelijk">Mini versies van populaire automodellen die kennen we al. Maar dit is toch iets wat we nog niet gezien hadden.

Met tractiecontrole

In de VS brengt Ford deze maand samen met Fischer-Price een nieuwe mini-Mustang op de markt. En niet zomaar eentje, de speelgoed exemplaren zullen namelijk over tractiecontrole en een soort ESP beschikken.

Volgens Ford verhindert een mechanisme dat de wieltjes doorslippen of blokkeren zodat de Mustang ook op nat gras of een oneffen ondergrond kan rijden. Bovendien controleert een sensor de hellingshoek van de auto en schakelt die de motor uit als de Mustang dreigt te kantelen.

Originele sound

En als kers op te taart kreeg de mini Mustang een luidspreker waaruit afhankelijk van de snelheid de originele Mustang-sound weerklinkt.

Cadeautje?

In Amerika kost de Mustang 359 dollar. Maar of wij hem ook onder de kerstboom kunnen leggen, is niet bekend.