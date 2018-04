Binnenkort celstraf voor rijden zonder rijbewijs

Door: BV

Wie zich zonder rijbewijs in het verkeer begeeft, riskeert heel wat. Je kan nu al een boete tot € 12.000 krijgen of een rijverbod tot 5 jaar aan je been hebben. Maar de bestraffing is in de praktijk zelden zo hoog en heel wat overtreders blijven achteraf hardnekkig verder doen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) broedt nu op een voorstel dat politierechters in staat moet stellen om ook celstraffen op te leggen. Wie zonder geldig rijbewijs het verkeer in gaat, zou dan minimaal 1 jaar cel riskeren.