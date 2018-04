Ford Mustang 2x speciaal

Door: BV

Ford Europa krijgt twee speciale edities van de Mustang. Beiden zullen aangedreven worden door de achtcilindermotor met 5 liter inhoud en 415pk. Die centrale is, ondanks de aanwezigheid van een fiscaal veel interessantere viercilinder turbomotor, de populairste.

Geel, wit of blauw

De eerste van het duo speciale Mustangs is de Black Shadow Edition. Beschikbaar in geel of wit, voorzien van specifieke stickers en rustend op zwarte 19-duimers. De tweede, de Blue Edition, springt meer in het oog. Die heeft een opvallende koetswerktint met zwarte strepen op motorkap, dak en kofferklep. Beiden hebben ze ook recht op leder, geventileerde en verwarmde voorzetels en een opgewaardeerd audio- en infotainmentsysteem. De prijs is nog niet gekend.