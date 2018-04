Nissan zet Ajax onder stroom

Door: ADD

Het duurste aan een elektrische auto zijn de accu's. Daarom is het dan ook zo belangrijk dat ze hergebruikt of gerecycleerd worden als ze in de auto geen nut meer hebben. Nissan heeft alvast een bestemming voor de oude batterijen uit de Leaf gevonden. Ze worden gebruikt voor de noodstroomvoorziening in het stadion van Ajax.

Het stadion is de thuisbasis van de voetbalclub Ajax Amsterdam en het Nederlandse elftal, maar er vinden ook regelmatig concerten en andere evenementen plaats. Jaarlijks telt de arena meer dan twee miljoen bezoekers.

Tweedehandsbatterijen vervangen generator

Maar bedrijven testen in het voetbalstadion ook nieuwe technologieën uit. Onder hen Eaton, een firma waar de Japanners eerder al mee samenwerkten, The Mobility House en Nissan. Samen hebben ze een nieuwe noodstroomvoorziening voor het stadion ontwikkeld. In tegenstelling tot vroeger zijn het niet langer brandstofgeneratoren die tijdens een stroomonderbreking voor elektriciteit zorgen, maar gebruikte batterijen uit elektrische auto’s.

xStorage

Het "xStorage" systeem bestaat uit 280 gereviseerde Nissan Leaf-batterijen, samen goed voor vier megawatt. Volgens Henk Markerink, ceo van de Amsterdamse arena, is het een primeur dat een sportfaciliteit op die manier van stroom voorzien wordt. Behalve het stadion kan het systeem indien nodig ook andere gebouwen in de buurt van stroom voorzien en het lokale netwerk stabiliseren.