BMW heeft miljoenenboete aan zijn been

BMW moet in Australië € 50 miljoen boete betalen omdat de financiële dochteronderneming van het bedrijf leningen toekende aan kopers die zich een nieuwe auto niet eens konden veroorloven en bijgevolg niet in staat waren de lening af te betalen. De de Australian Securities and Investment Commission (ASIC) oordeelde dat kredieten in dergelijke gevallen dus niet verleend hadden mogen worden.

Goed doel steunen

Bovendien werd BMW verplicht om zo’n € 3,5 miljoen te storten aan een organisatie die consumenten leert hoe om te gaan met geld en leningen.

Het onderzoek bracht onder meer aan het licht dat een 21-jarige vluchteling een lening van 23.000 Australische dollar (ongeveer € 16.000) kreeg, niettegenstaande hij slechts een maand werk kon voorleggen. Een andere man kreeg een lening van 50.000 Australische dollar, ook al was de auto die hij op het oog had slechts de helft waard.