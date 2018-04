Reserveer vooral geen nieuwe Alpine

Door: BV

De lancering van de nieuwe Alpine begint een wel erg langdradig verhaal te worden. De Franse sportcoupé hebben we alleen nog maar als concept car gezien. Renault belooft wel dat de productieversie voor 95% gelijk zal zijn aan dat showexemplaar, maar de definitieve versie hebben we nog niet te zien gekregen.

Nu al te bestellen

Dat automerken tegenwoordig orderboeken openen lang voor je de auto kan gaan bekijken bij de dealer, laat staan testrijden, is tegenwoordig schering en inslag. Een voor autoliefhebbers bedenkelijke praktijk, want die kruipen toch liefst eerst even achter het stuur. Het blijft tenslotte een flinke investering en daarvoor voldoet een fotootje toch niet?

Alpine gaat nu nog een stap verder. Dat wil zelfs dat je een exemplaar reserveert alvorens zelfs nog maar de productieversie gezien te hebben. Je weet dat de prijs tussen de € 55.000 en € 60.000 ligt - wellicht - en dat je in 4,5 seconden naar 100km/u kan spurten. En dat is het zowat. Geen kenner die zich daardoor laat lijmen, niet?