Lage brandstofprijzen bedreigd

Door: ADD

Goedkope olie betekent goedkope brandstof en dat zou wel eens snel gedaan kunnen zijn. De leden van de OPEC (Organisatie van Olieproducerende landen) zijn namelijk met 11 niet-leden overeengekomen in de productiequota te snijden. Vanaf januari 2017 zullen ze hun productie met 558.000 vaten verminderen. De OPEC had gehoopt door de olie in overvloed op de markt te brengen de schalieolie uit o.a. de Verenigde Staten uit de markt te duwen. Maar nu veranderen ze dus weer van richting.

Tot nu u toe hebben onder meer Rusland, Azerbeidzjan, Kazachstan, Bahrein, Bunei, Mexico en Maleisië een pact met de OPEC ondertekend dat de prijzen weer moet doen stijgen. In 2014 kostte een vat Brent-olie nog meer dan 100 dollar, op het einde van 2015 was dat iets meer dan 40 dollar. De huidige prijs ligt rond 54 dollar en voor de olieproducerende landen is dat nog veel te laag.

Voor een grote producent zoals Rusland is de overeenkomst echter niet eenvoudig te implementeren. Het land wil daarom de productie geleidelijk beperken, omdat er voor de Russen anders een gat in in de inkomsten dreigt - en ze zitten nu al in een moeilijke economische situatie. Pas als de prijzen werkelijk stijgen zal dat de landen ten goede komen. De Russische minister van Energie Alexander Nowak toonde zich na de meeting alvast vastbesloten om de gezamenlijk ingeslagen weg te zullen volgen.

Waarom nu opeens zo'n akkoord?

De aanhoudend lage prijs werd te pijnlijk voor iedereen. Qatars minister van Olie en OPEC president Mohammed Bin Saleh Al-Sada liet duidelijk verstaan dat de herstel van de oliemarkt veel te lang op zich laten wachten heeft en dat dat ernstige gevolgen voor producenten en consumenten heeft." Het massale verlies aan inkomsten tijdens de afgelopen twee jaar laag heeft een ferme hap uit het tot dan toe gouden sociale netwerk van de Golfstaten genomen.

Wat betekent dit voor de Belgische chauffeurs?

Dat is moeilijk in te schatten. Maar een snelle terugkeer naar de olieprijs van boven de 60 dollar lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. Het olie-aanbod op de wereldmarkt is te groot- nu nog. De oliestaten zijn namelijk vastbesloten om daar samen verandering in te brengen.