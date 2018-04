C3 jaagt op nieuwe WRC-titel voor Citroën

Door: BV

Citroën heeft in Abu Dhabi z’n nieuwe racemonster voorgesteld. Dat is gebaseerd op de jongste generatie van de C3. Een guitige verschijning die hier z’n hoge aaibaarheidsfactor ruilt voor een hoop vleugels en kieuwen. De grootste vernieuwing situeert zich overigens op dat vlak, bij een voorbumper die harder zuigt en onderstuur beperkt.

De krachtcentrale is 385pk en 400Nm sterk. En omdat de laagvlieger nu nog slechts 1190kg weegt, gaat de vermogen/gewichtsverhouding er flink op vooruit. Van 3,8kg/pk vorig jaar naar 3,1kg/pk nu. Met de piloot en copiloot aan boord, wordt dat 1.350kg want dat is het verplichte minimum.

De jacht is open op een nieuwe wereldtitel. Citroën heeft er naam in gemaakt. Het bedrijf heeft in de hoogste klasse van de rallysport al 96 overwinningen en 8 constructeurstitels op zijn naam staan.