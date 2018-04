VW busje op stroom

Door: ADD

VW werkt momenteel naarstig aan een schoner imago. En dat betekent dus de ene elektrische concept na de andere. Omdat het de bedoeling is dat die ooit in serie-productie gaan en VW de kosten wil drukken, wordt er volop aan een modulair systeem gesleuteld dat begin 2019 op punt zou moeten staan. Tot die tijd wil de autobouwer ons tonen wat het onderstel dat MEB heet allemaal in zijn mars heeft. Een derde proefstuk van - geheel naar VW-traditie - wellicht tientallen modellen zal in januari op het belangrijkste Noord-Amerikaanse autosalon, dat van Detroit, te bewonderen zijn.

Elektro Bulli

Eerste teasers wijzen op een busje, een moderne elektrische Bulli. VW heeft het zelf over een “design icoon”, en dat niet toevallig op een Amerikaanse beurs, want de Yankees houden van de klassieke VW-modellen. Voor VW doet de vorm van het koetswerk er nu nog niet echt toe. Waar het nu om gaat is de moduleerbaarheid van het platform: wielbasis, bandenmaat, batterijcapaciteit, motoren, breedte en lengte.

Technisch

Wat dat betreft, is er nauwelijks iets nieuws onder de zon. De Duitsers herhalen wat ze al bijna een jaar zeggen: batterijen in de bodemplaat, (maximaal) twee elektromotoren en autonoom rijden. Allemaal al gezien in de Budd-E (CES 2016) en I.D. (Parijs 2016).

Een rijbereik van 600 kilometer moet afhankelijk van de batterijgrootte mogelijk zijn en elke as krijgt een elektromotor. Samen goed voor iets meer dan 200 kilowatt of ongeveer 300pk. In de autonome rijmodus klapt het stuurwiel in.