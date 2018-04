De 7 slechtste auto's van het moment zijn

Door: BV

Het Amerikaanse Consumer Reports is dezer dagen weer in goede doen. Het maakt het ene lijstje na het andere. Enkele van die lijstjes zijn behoorlijk frappant. En je kan ze moeilijk onder de mat vegen, want de consumentenorganisatie peilt steevast bij zo maar eventjes 300.000 auto-eigenaars.

Slecht rapport voor Fiat-Chrysler

Consumer Reports kreeg de antwoorden van afgelopen jaar terug en zocht in elke belangrijke auto-categorie naar het model waar de eigenaars het meeste over te klagen hadden. Bij de compacte auto’s is dat de Dodge Dart. In de middenklasse is dat de Chrysler 200. Bij de kleine SUV’s is dat de Jeep Compass en bij de monovolumes is dat de Dodge Caravan. Opvallend: al bovenstaande producten zijn afkomstig van Fiat-Chrysler, dat daarmee vooral de clichés bevestigt. Voor de duidelijkheid: het gaat om het inlossen van de verwachtingen, niet louter om technische mankementen.

Maar de andere…

“ Fiat-Chrysler bevestigt de cliché's ”

De drie resterende categorieën doen wellicht meer mensen opkijken. Want de pickup die het minst bij z’n eigenaars in de smaak valt is een Nissan (de Frontier). En ook bij de middelgrote SUV’s is het een Nissan die de rode lantaarn aangemeten krijgt: de Pathfinder. En dan volgt nog de belangrijkste van allemaal: de gezinswagen. Daarin krijgt de Acura ILX het het zwaarst te verduren. En die auto is eigenlijk een verkleedde Honda Civic