Elektrische auto's gaan massa's banen kosten

Door: BV

Dat zegt Elmar Degenhart. Dat is de numero uno van Continental. Een bedrijf dat de meeste mensen wel kennen als bandenleverancier, maar dat verregaande vertakkingen heeft in de autosector. Het bedrijf levert - om slechts een greep te doen uit een ruim assortiment - ook boordelektronica, infotainment, zitcomfortsystemen, boordinstrumenten, chassis-afstelling, sensoren, transmissies, brandstofsystemen etc… Voldoende om te stellen dat Degenhart, die eerder ook al topfuncties waarnam bij bijvoorbeeld Bosch, zich met enige kennis van zaken kan uitspreken over evoluties in autoland.

Nefast voor de tewerkstelling

Dat de omschakeling naar elektrische auto’s dreigt nefast te zijn voor de tewerkstelling, leidt Degenhart af uit de verschillen in de productie van elektrische auto’s. Terwijl een thermische motor bestaat uit honderden onderdelen, die allemaal gefabriceerd moeten worden en een specifieke expertise vergen, heeft een elektromotor slechts een handvol onderdelen. De productie van accu’s is lang niet in staat om dat te compenseren. En het gaat nog verder, want een elektrische auto vergt nauwelijks onderhoud. Daardoor dreigt een ondersteunende sector met wereldwijd miljoenen jobs zwaar onder druk te staan. Het is, aldus Degenhart, nog maar de vraag of de omschakeling in soortgelijke aantallen (andere) nieuwe banen kan opleveren.

Zelfrijdende auto’s en vrachtwagens zijn zo mogelijk nòg een groter probleem. Grote firma’s experimenteren nu al met autonome voertuigen om personen en goederen te vervoeren. Vooral laaggeschoolden zullen op zoek moeten naar een nieuwe bezigheid.