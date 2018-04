Verkoopt Fiat Alfa Romeo en Maserati om de put te vullen?

Door: BV

Er is niets nieuw aan geruchten dat Fiat een koper zoekt voor Alfa Romeo. Die bestaan al jaren. Een half decennium geleden zag motorgigant een aankoop van dat Italiaanse merk wel zitten, maar hield Fiat zelf de boot af. Het merk kampte toen ook met een verouderde modellenportfolio. Maar nu zou opperhoofd Sergio Marchionne dat merk weer van de hand willen doen. Met de Giulia en Stelvio heeft het merk eindelijk weer enkele nieuwigheden te melden. En nu wil de Canadese Italiaan er geld voor. Liefst vòòr duidelijk wordt of bovenstaande nieuwigheden in een voldoende groot volume van hand gaan.

Het nieuws komt uit de banksector. De Berenberg Bank zou in alle discretie op zoek zijn naar een potentiële overnemer. Ook over Maserati en onderdelenleverancier Magneti Marelli wordt gepraat. Of er effectief kandidaten zijn, is nog onduidelijk. Marchionne heeft in de sector nogal een kwalijke reputatie.

Torenhoge schuld

FCA (Fiat Chrysler Automobiles) heeft het moeilijk. Miljoenen auto’s van de Amerikaanse tak worden door de Amerikaanse autoriteiten van gevaarlijke productiefouten (met betrekking tot de handrem en de airbags) verdacht. Een terugroepactie kan honderden miljoenen kosten. Bovendien maakt het bedrijf lang niet zoveel winst als het zou moeten. Het torst tenslotte ook nog een torenhoge schuld: meer dan 6 miljard euro. Allemaal factoren die de Italianen tot drastische maatregelen zouden kunnen dwingen.