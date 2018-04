Mercedes 200 D : 1.000.000 km en 25 jaar facturen

Door: BV

Michael Nickl is een Duitser uit Sindelfingen. Hij werkt in dezelfde stad voor het merk met de ster. In 1992 kocht hij met korting voor werknemers een Mercedes 200 D (W124). En wat denk je? Hij rijdt er nog altijd mee. Sinds z'n aankoop hield hij nauwlettend alle kosten en facturen bij. Tot vandaag.

1 miljoen kilometers

Met de jaren kreeg de 200 D (die pas vanaf de facelift in 1993 E-Klasse genoemd wordt) een solide reputatie voor betrouwbaarheid. En kijk, de Duitser heeft inmiddels een miljoen kilometers afgelegd aan boord van z'n trouwe vierwieler. De koppeling hield het vol tot de teller op 445.000km stond.

Niet de snelste

We zeggen het wel vaker. Een sleutel voor betrouwbaarheid is het monteren van een blok dat niet geforceerd wordt. De tweeliter viercilinder (type OM601) ontwikkelde niet meer dan 75pk en 126Nm. Snel ging hij dus nooit, maar zuinig was hij wel. Hij verbruikt niet meer dan 6l/100km. Al een kwarteeuw lang.



25 jaar facturen



Nickl is nu 55 en heeft een complete onderhoudsgeschiedenis van z'n Mercedes bijgehouden. Koppeling, remmen, schokdempers, de alternator, waterpomp, en natuurlijk ook alle normale onderhoud. Ze zitten zelfs allemaal in een excelletje. En wat kost dat dan, zo lang met een auto rijden? Wel dankzij Nickl weten we het allemaal. Aan onderhoud en herstellingen gaf hij inmiddels € 58.563 uit. De brandstof kostte al die tijd ook nog eens € 53.786. De cijfertjes worden nog verder aangevuld want Nickl is nog lang niet uitgereden met z'n 200D.