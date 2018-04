Deze 1993 Cadillac Allante is Canada’s oudste nieuwe auto

Door: BV

Over de Cadillac Allante hebben we het hier bij Auto55.be nog niet vaak gehad. Hij dook wel eens op in een lijstje met digitale dashboards uit de jaren tachtig. Een feit dat aangeeft dat de Allante in z’n tijd best apart was. Hij had een koetswerk dat door de grootmeesters van Pininfarina werd getekend en vervolgens naar Detroit werd overgebracht. Hij moest in 1986 een concurrent worden van de Mercedes SL. En hij faalde schromelijk.

Exotisch, maar niet snel

De Allante had een V8 onder de kap van minimaal 4,1 en maximaal 4,6l inhoud. De vermogens waren bescheiden. Vanaf amper 170 tot 295pk. En je had alleen een viertrapsautomaat. De combinatie kon destijds niet al te veel mensen verleiden. Toen de stekker eruit ging waren er amper 21.000 van gebouwd.

Een nieuwe occasie

Bij een GM-dealer in Ontario staat er nu een nieuw exemplaar. Nog nooit ingeschreven en met minder kilometers op de teller dan een hand vingers heeft. De vraagprijs? € 55.000. Niet slecht voor een auto die destijds niet aan de straatstenen te slijten viel.