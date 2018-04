Wat vertelt Aesthetics A ons over de Mercedes van de toekomst?

Door: BV

De Aesthetics A is geen concept car. Het is geen studiemodel. Het is zelfs geen auto. Het is wat de designers bij het merk met de ster omschrijven als een standbeeld. Je kan er wel een auto in zien, maar die is ook weer verre van compleet. Naar wielen en bumpers wordt in het beste geval gehint. En toch is de Aesthetics A van belang.

Proefballon

Het is niet de eerste keer dat Mercedes een vormtaal test op een ‘scultpture’. Je kan er donder op zeggen dat heel wat stijlelementen, zo niet allemaal, terugkomen op een productiemodel. In casu gaat het dan om een nieuwe A-Klasse. Dat is af te leiden uit de afmetingen en uit de naam. Een vierdeurs. Die markt wordt bediend met de CLA, maar dat die wordt aan de man gebracht als een coupé en shooting break. Dit moet dan toch weer net iets anders worden. Een concurrent voor de 1-Reeks sedan die BMW in China al in de catalogus heeft? In elk geval is het een voor Mercedes nieuw silhouet.

Stijltaal

Mercedes is van mening dat al die drukke koetswerkplooien hun tijd gehad hebben. Het kiest voor z’n nieuwe modellen (en zeker niet alleen voor deze Aesthetics A) voor meer eenvoud. Een term die relatief is, want je kan de koers niet te extreem omgooien. Maar de volgende A lijkt zich tevreden te stellen met één uitgesproken schouderlijn. De andere elementen die hier getest worden? Het scherpe aërodynamische lipje of de kofferklep, de motorkap die door vier vouwlijnen wordt bepaald én een grille met verticale lamellen. Stijl Panamericana, zoals bij de Mercedes AMG-GT.