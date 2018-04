Monstercollectie met 700 oldtimers ontdekt

Door: BV

Er zijn wel meer mensen die auto’s verzamelen. Maar de ene vergaart er al meer dan de andere. Een echtpaar uit Ohio zou echter wel eens koploper kunnen zijn. Hun collectie wordt nu in de openbaarheid gebracht en gaat onder de hamer. Het is nogal wat. 700 auto’s, vrachtwagens, tractoren en motorfietsen.

Rariteiten

Ron Hackenberger leende op z’n 15 bij z’n grootvader geld voor z’n eerste Studebaker. Het begin van een bijzondere verzamelwoede die schijnbaar niet werd afgeremd door vrouw Eunice. Hackenberger was een succesvolle ondernemer die onder meer in vastgoed, transport en het veehouden actief was. Op reizen door de VS maakte hij er een gewoonte van om eigenaardige of opvallende auto’s en motoren op te kopen. Soms vertrok hij richting Californië met een lege autotransporter en kwam hij vol terug met schatten op wielen.

Studebaker, zijn eerste passie, is het best vertegenwoordigd. Hij heeft er ruim 250. Maar er is allerlei bizar en zeldzaam materiaal. Een Tatra, Citroën, DeLorean, Porsche, Ferrari, Cadillac, Bricklin, Goggomobil en zowat elk Amerikaans merk.

Te koop

Hackenberger was van plan om ze te restaureren, maar de realiteit heeft hem ingehaald. Hij heeft ingezien dat dat niet realistisch is en zet nagenoeg de hele collectie in de etalage. Veilinghuis VanDerBrink zal ze in juli van de hand doen. Alles moet weg zonder reserve, maar de media-aandacht voor deze uitzonderlijke collectie zorgt er wellicht voor dat koopjesjagers bot zullen vangen.