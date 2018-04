Sjoemelsoftware? € 30.000 boete per auto!

Door: BV

Volkswagen sloeg al Mea Culpa in het sjoemelsoftware-dossier. Het installeren van valsspeelsoftware die emissietests herkent, kost het bedrijf miljarden. Centen die gaan in het aanpassen van de auto’s, maar ook uitgekeerd worden in boetes en vergoedingen. De Amerikaanse overheid kan door de affaire enkele miljarden bijschrijven in de begroting. En daar is de consument er ook niet slechter van geworden.

Europa is een ander verhaal

In Europa loopt het lang niet zo’n vaart. De klant blijft hier in de kou staan. Hij mag al lang blij zijn dat z’n auto weer in regel wordt gesteld, al beweert men aan de andere kant van de oceaan dat de voorgestelde oplossing helemaal niets doet. De Europese Unie ligt daar natuurlijk niet wakker van. Maar de miljarden boetes die het misloopt omdat ook de regelgeving hier veel lakser is - daar wordt wel aan gesleuteld. Automerken die vanaf nu nog uitstootcijfers vervalsen, riskeren een boete tot € 30.000 per voertuig. De commissie Interne Markt van het Europees Parlement heeft dat beslist.

Strengere regels

De hogere boetes gaan hand in hand met nieuwe, strengere regels voor de berekening van de uitstoot (en dus het verbruik) van de auto’s.