Niemand kan wakker blijven in een zelfrijdende auto

Door: BV

Ford wil z’n eerste zelfrijdende auto in 2021 op de markt hebben. Daar is nog een lange weg voor af te leggen en daarom wordt er koortsachtig geprogrammeerd en getest. Tests die al een behoorlijk probleem aan het licht gebracht hebben. De ingenieurs van het bedrijf zijn immers niet in staat om wakker te blijven in hun testvoertuig. Een probleem dat de ontwikkelingsafdeling nooit eerder had.

Toeters en bellen

Om ervoor te zorgen dat de ingenieurs aan boord van hun testwagens niet indommelen nam Ford al behoorlijk drastische maatregelen. Die gaan van een trillend stuur en vibrerende zetels en gordels tot - letterlijk - het laten afgaan van toeters en bellen. Volgens de baas van de ontwikkelingsafdeling, Raj Nair, waar persagentschap Bloomberg mee kon praten, haalt het allemaal niets uit. “Vroeg of laat krijgt de inzittende vertrouwen in de technologie en dwaalt de aandacht af”, zegt hij.

Verschillende niveau’s

Autonoom rijdende auto’s worden uitgedrukt in verschillende niveau’s. Die gaan voorlopig van niveau 1 tot 5. Auto’s van het eerste niveau bestaan eigenlijk al. Daarin kan een auto in bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld een file) z’n plan trekken. Auto’s van niveau 2 kunnen het langere tijd, terwijl het omslagpunt bij niveau 3 zal zitten. Vanaf dan zou een auto het merendeel van het rijden voor z’n rekening kunnen nemen. Ford besliste alvast om dat stadium in de ontwikkeling over te slaan. Dat zou wel eens véél te gevaarlijk kunnen worden wanneer blijkt dat niemand dan z’n aandacht nog bij het rijden kan houden. Een visie die de praktijkervaring van het merk dicteert.

En verder?

Ford overweegt dus om auto’s van niveau 3 over te slaan. In niveau 4 en 5 moeten computers alles kunnen. Daar is echter ook nog veel onduidelijkheid over. Dat het mogelijk is om auto’s te maken die verkeer kunnen analyseren, is inmiddels bewezen. Maar voorlopig heeft nog niemand het gepresteerd om een auto te maken die ook eens voorzichtig over een borduurtje kan rijden om een obstakel te vermijden, kan inschatten of een berm al dan niet zompig is etc. etc.. Een auto die ooit alles zelf kan oplossen zou wel eens een mythe kunnen blijken.