​Meer tijd voor Audi, BMW en co.

Door: ADD

De Chinese regering zou ermee instemmen om de auto-industrie een jaar meer tijd te geven alvorens de geplande verkoopsquota voor elektrische en hybride auto’s van kracht gaan.

Zo zouden vooral Duitse autofabrikanten als Mercedes, BMW en Volkswagen (en dan vooral dochteronderneming Audi) extra tijd krijgen om hun E-modellengamma verder te ontwikkelen. Oorspronkelijk zouden de constructeurs al vanaf januari 2018 ten minste acht procent van hun auto's met een elektrische aandrijving moeten voorzien, bij niet-naleving dreigden er sancties.

Duits gelobby

De Duitse regering heeft een actieve rol in het gelobby met de regering in Peking gespeeld. Duitsland wil een faire regeling die niet alleen van toepassing op buitenlandse constructeurs is, maar ook voor de Chinese fabrikanten geldt.