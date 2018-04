Fraudeert Ferrari met kilometertellers?

Door: BV

Dat een Ferrari voor heel wat mensen tot de verbeelding behoort, hoeft geen betoog. Dat rechtvaardigt in niet geringe mate de wil van hun klanten om er heel wat centen aan te spenderen. Maar, zo lijkt het wel, na de aankoop maken die klanten er vervolgens nauwelijks gebruik van. Dat moeten hele horden occasie Ferrari’s met een lage kilometerstand duidelijk maken. Er is zelfs bijna geen Ferrari te vinden met heel wat achterstand achter de wielen. Of is er meer aan de hand?

Sappig verhaal

Uit een sappig verhaal dat de Daily Mail wereldkundig maakte, valt af te leiden dat er meer aan de hand is. De kern van de zaak handelt eigenlijk om een dispuut tussen een Ferrari-verdeler en een werknemer. Maar die discussie, waarin ook maîtresses en jaloezie worden opgevoerd, is voor de autowereld van geen tel. Een klein deeltje van de ruzie, is dat echter wel. De voormalige werknemer en potentiële klokkenluider Roots, maakt immers wereldkundig dat er op verzoek (en tegen betaling) regelmatig wat kilometers verdwijnen van de tellers. En wat meer is - daarvoor wordt een module gebruikt die werkt via een centraal systeem van Ferrari in Italië. Daar kan het dus niet anders of men is op de hoogte. Of nog sterker - dat het bedrijf zelfs bewust de mogelijkheden voorzag.

Onderzoek

Teruggedraaide kilometertellers zijn niets nieuws in de autosector. Jaren-, nee, decennialang was de praktijk schering en inslag. En niet alleen bij exclusieve auto’s. Zelfs een Ford Fiësta is meer waard als er minder km’s op af te lezen zijn. Kilometertellerfraude wordt in onze contreien onder meer bestreden met de Car-Pass en de verplichting om bij elk onderhoud en interventie de kilometerstand door te geven aan een centrale databank. Daarvoor moeten natuurlijk zo veel mogelijk partijen de regels volgen. Maar in andere landen zijn de maatregelen minder stringent. En vooral exotisch materiaal als een exclusieve Ferrari, steekt wel eens vaker een landsgrens over. Daarbij vallen heel wat van de gekende zekerheden weg. Dergelijke verhalen dienen op z’n minst aan te zetten tot voorzichtigheid. Of Ferrari actief meewerkt aan de praktijk wordt nu alvast door het gerecht bekeken. Daarvoor zal echter ook de Italiaanse overheid om medewerking worden verzocht en daarvan is bekend dat die niet altijd even behulpzaam is.