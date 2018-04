Peugeot 3008: eerste SUV als Auto van het Jaar

Door: BV

De SUV is een auto van deze tijd. Het afgelopen decennium verdrievoudigde de verkoop van hoog op poten staande voertuigen die hun look niet noodzakelijk waar kunnen maken. De zithouding en de stijl zijn immers belangrijker dan het vermogen op bebaande paden te verlaten. Vorig jaar gingen er in Europa zo bijna 4 miljoen auto’s over de toonbank. En kijk, de 58-koppige jury van de Auto van het Jaar, blijkt niet ongevoelig voor het fenomeen.

Peugeot 3008 is Auto van het Jaar 2017

Een gans jaar lang mag de Peugeot 3008 zich Auto van het Jaar noemen. En daarmee haalt Peugeot de titel voor de tweede keer binnen op amper 3 jaar tijd. Twee jaar geleden was de Peugeot 308 de laureaat van Europa’s meest prestigieuze autoprijs. Afgelopen jaar was het de Astra. Een auto die binnenkort overigens door PSA Peugeot Citroën wordt ingelijfd.

Nipt gewonnen

Een erg ruime marge had de 3008 niet. Hij haalde 319 punten, tegen de Alfa Romeo Giulia met 296 punten en de Mercedes E-klasse met 197 punten.

Verkoopskanon

Over de verkoop van de 3008 heeft Peugeot nu al niet te klagen. De auto is nog maar net op de markt en er zijn al 100.000 orders voor binnen.