Toyota obsedeert met i-TRIL over toekomstmobiliteit

Door: BV

Toyota is, zo kunnen we wel stellen, geobsedeerd door de evoluties in de autosector. Het bedrijf maakte de hybride eigenhandig relevant en speelt nu ook een voortrekkersrol in de introductie van de waterstofauto. Maar het grootste automerk ter wereld (en de tweede grootste autoconstructeur, na de gezamenlijke merken van de VW-group) denkt ook constant aan de toekomst van de mobiliteit.

Elektrisch, natuurlijk

De Japanners serveren op regelmatige basis een werkstuk dat de richting kan aangeven. In Genève is het i-TRIL. Een autootje, vanzelfsprekend elektrisch aangedreven, dat op vlak van opstelling het dichtst aanleunt bij een trike. Achteraan zitten weliswaar twee wielen in plaats van één, maar ze nestelen zich dicht bij elkaar. De i-TRIL weegt niet eens 600kg, waardoor het aan een relatief bescheiden accu een autonomie van meer dan 200kg kan ontlenen. En hij is ook niet meer dan 3 meter lang. Dat moet ervoor zorgen dat je hem makkelijk ergens kwijt kan.

Plaats voor 3

De bestuurder krijgt een echte zetel en zit centraal in de hoge cabine. Maar er kunnen ook twee passagiers mee. Die krijgen een achterbank. Om de stabiliteit onder alle omstandigheden te waarborgen leunt de i-TRIL tegen in bochten. Dat hebben we Toyota eerder al zien doen…