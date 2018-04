Dacia Grand Duster voor 7 op komst

Door: BV

Dacia is druk in de weer met de volgende, tweede generatie, van de Duster. Logisch, want het model bestaat sinds 2010, en een normale productcyclus telt 7 jaren. Het is niet uitgesloten dat dit model het iets langer volhoudt, want de verkoop ervan loopt nog steeds als een trein. Maar als de nieuwe Duster komt, wellicht eind dit jaar, wordt die gevolgd door een tweede variant.

Dacia Grand Duster

Bij Dacia wordt immers niet alleen gewerkt aan een variant met 5 zitplaatsen, zoals de uittredende generatie, maar ook aan een versie met 7 zetels. Het budgetmerk wil de vinger aan de pols houden en meer relevante versies aanbieden. Op de populariteit van de SUV moet dus gereageerd worden. De naam ‘Grand Duster’ wordt getipt voor deze ruimere variant die een budgetvriendelijke alternatief zou kunnen bieden voor onder meer de Nissan X-Trail, VW Tiguan Allspace of de Kia Sorento.

Met 4x4 als je echt wil

De motoren in de huidige Duster zijn nog behoorlijk bij de tijd. We verwachten onder meer de 1.2l turbomotor terug te zien. Ja, ook in de grootste versie. De 1.5l diesel zou dan weer z’n tijd gehad kunnen hebben. Wellicht ziet Dacia zich genoodzaakt over te schakelen op de wat recentere 1.6 dCi van de Renault-Nissan Alliantie. Voorwielaandrijving is standaard, maar Dacia wil ook integraalaandrijving blijven aanbieden. Dacia verkoopt goed in enkele landen waar die functionaliteit belangrijker wordt geacht dan in onze regionen.