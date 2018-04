Tesla-eigenaars liggen niet wakker van kwaliteit

Door: BV

Onderzoeksbureau J.D. Power, één van de belangrijkste uit de autosector, weet dat de actuele modellen van Tesla verre van probleemloos zijn. Nogal wat Model S en Model X hebben te kampen met mankementen. En al minstens even erg - een matige kwaliteit van assemblage en materiaalkeuze. Maar, zo blijkt uit de cijfertjes, het weet ook dat het specifieke Tesla-publiek er niet van wakker ligt.

Bizar fenomeen

J.D. Power weet dat automerken, van zodra de prijs hoger wordt dan $ 35.000 (want de studie is Amerikaans) opeens te maken krijgen met meer veeleisende consumenten. Klanten die het niet pikken dat koetswerknaden onnauwkeurig zijn of materialen te lijden hebben onder normaal gebruik. Maar, zo concludeert het instituut, Tesla lijkt daarvan vrij te zijn. Niet van de zonden - ver van zelfs - maar wel van de genadeloze afstraffing van z’n klanten. Die nemen het klaarblijkelijk voor lief. Een zeldzaam fenomeen.