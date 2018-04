Door: BV

De Italiaanse recherche heeft naar eigen zeggen een plot verijdeld om het lichaam van wijlen Enzo Ferrari te stelen. Dat is bijgezet in het familiegraf van de San Cataldo begraafplaats in Modena. Politie in Nuoro, op het eiland Sardinië, claimt dat een plaatselijke maffiaclan plannen had om het te stelen en vervolgens aan familie of bedrijf losgeld te vragen.

De plannen kwamen aan het licht tijdens een onderzoek naar wapen- en drugshandel. In het totaal zijn daarin 34 mensen gearresteerd.