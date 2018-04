Peugeot ontslaat 3 topmannen wegens... te succesvolle promotie

Door: BV

Afgelopen vrijdag wees Peugeot in één klap drie regionale toplui de deur. Het gaat om de baas van Peugeot Duitsland, Benno Gaessler, Holger Boehme er bij Peugeot-Citroën verantwoordelijk is voor business to business en Olivier Ferry die er het laatste woord heeft voor wat leasingdeals betreft. Opstappen mochten ze stante pede. Bureau leegmaken en weg.

Te veel verkoop

De drie toplui in de eerste paragraaf van dit item waren de architecten van een leasingvoorstel dat samen met Sixt Leasing en internetprovider 1&1 werd uitgewerkt. Die moest de verkoop van de Peugeot 208 een duwtje in de rug geven. Het bedrijf bood daarom een 208 in Leasing aan voor amper € 99 per maand. Een praktijk die, omgerekend en alle voorwaarden van de leasing (voorafbetaling, interestpercentages, restwaarde etc…) in acht genomen, neerkomt op een kortingspercentage van - ga even zitten - 40%.

Verlies nemen

Er werd gemikt op 300 nieuwe leasecontracten. Maar voor Peugeot afgelopen vrijdag in aller ijl het aanbod introk, waren er al 5.000 handtekeningen gezet. Het cijfer vertegenwoordigt een forse vooruitgang op de totaalcijfers voor het model in Duitsland. Daar werden tijdens de eerste drie maanden van het jaar amper 2.749 208’jes gesleten. Maar het kortingspercentage is van die aard dat Peugeot er ook zelf nog flink wat centen aan toestopt. 5.000 keer. En dat wist de internationale directie niet te smaken.