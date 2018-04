Koop eens een échte shooting brake, van Aston Martin

Door: BV

Tegenwoordig noemt een auto zich een coupé als de daklijn een centimeter naar omlaag is getrokken. En een SUV als er wat meer plastic aan hangt. En ja, ook een shooting brake… tja, wanneer eigenlijk? En dan hebben we het nog niet eens over beperkte reeksen. Daar maakt een automerk je graag wijs dat een auto ‘gelimiteerd’ is in oplage terwijl er toch duizenden exemplaren van worden gemaakt. Maar kijk, met deze Aston Martin V8 Sportsman Estate kan je één klap al die trends kaderen.

Exclusieve shooting brake

Dit is namelijk een échte shooting brake. Met twee deuren. En hij is ook gebouwd in een echte gelimiteerde oplage. Drie stuks bestaan ervan. Dat is het. Bij de constructie is bovendien gebruik gemaakt van echte materialen. Leder en hout.

Het kost natuurlijk nog wel wat. Veilinghuis Bonhams dat op zoek gaat naar een nieuwe eigenaar, schat dat je zo’n € 400.000 op de bank moet hebben staan. Maar je moet je dan natuurlijk niet meer tot de fakers rekenen. Daar moet je wat voor over hebben.