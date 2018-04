Ford-baas Mark Fields krijgt de bons

Door: BV

Mark Fields nam in de 2014 de fakkel over van toenmalige Ford-baas Alan Mulally. Maar de man heeft het niet makkelijk. Het marktaandeel van het merk ging erop achteruit en de waarde van het aandeel zakte met zo maar eventjes 40%. Voldoende voor de raad van bestuur om de kaarten in de top fors te herschudden.

En de nieuwe baas is…

Field wordt vervangen door de 62-jarige James P. Hackett. Een man die 3 decennia lang mee de plak zwaaide bij een bedrijf dat kantoormeubelen produceert en daar forse uitbreiding realiseerde. Hij is inmiddels al enige tijd voor de Ford Smart Mobility-afdeling van het bedrijf, waar hij volgens de raad van bestuur goed werk verrichtte.