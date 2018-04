Bentley doet eens gek voor Le Mans-terugkeer

Door: BV

De nieuwe Bentley Continental rijdt al ergens rond in camouflageplunje. Maar voor die nieuwe generatie de catalogus vervoegt, moeten er nog wat exemplaren van de uittredende versie van eigenaar wisselen. Dat Bentley nog eens deelneemt aan de 24h van Le Mans is in elk geval het gedroomde excuus om een paar speciale exemplaren te verkopen. 24 stuks, om exact te zijn.

Gebaseerd op Bentley Continental Supersports

De Bentley Continental 24 is gebaseerd op de extra potige Supersports. Z’n 6-liter W12 met twee turbo’s schopt het bijgevolg tot 710pk en 1.017Nm trekkracht. De Brits-Duitse bolide is verre van een lichtgewicht (waar trouwens bij de volgende generatie wel wat aan gedaan wordt), maar met zo’n berg paarden kan hij toch naar 100km/u in 3,5 tellen en is hij in staat om 336km/u te halen.

Wat krijg je?

Er zijn wat details in carbon, specifieke 21-duimers en een interieuraankleding die erg luxueus is en tegelijk sportief moet aandoen. Natuurlijk zijn er wat Continental 24 emblemen llinks en rechts, maar dat is niet wat het meest in het oog springt. Dat is z’n geel-zwarte of rood-zwarte kleurencombinatie. Een knipoog naar de Le Mans-racer. Als je dat nu toch écht te opzichtig vindt, maar Bentley toch ruim € 250.000 wil geven voor een exemplaar, dan wordt het op verzoek ook uitgevoerd in één enkele kleur. Nu bestellen is in juli al rijden.