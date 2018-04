Door: BV

In maart toonde McLaren ons al de nieuwe 720S. Z’n voorganger, de 650S verbleekt bij de prestaties. Die zijn zelfs bijna op het niveau van de McLaren P1. Nu heeft McLaren nog een hoop extra beelden (klik op de fotospecial).

De prestaties

We herhalen intussen nog even de voornaamste specificaties. Z’n 4-liter V8 met twee turbo’s is in staat om het model in 2,9 seconden naar 100km/u te stuwen. Naar 200km/u doe je in 6,9 seconden en het is pas uit met de pret bij 341km/u.