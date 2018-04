Rolls-Royce Sweptail is duurste nieuwe auto ooit

Door: BV

Rolls-Royce stelde afgelopen weekend in Villa d’Este de Sweptail voor. Een unieke tweezitter die gebruik maakt van de technische basis van de Rolls-Royce Phantom Coupé, maar voorzien is van een uniek koetswerk. Dat heeft elementen die verwijzen naar klassieke Rolls-Royce uit het verleden, uit de tijd dat je nog een met de hand gebouwd koetswerk op maat bestelde. En er wordt ook flink wat water getapt uit het vaatje van de luxejachten.

En de prijs?

Al die informatie gaf het Britse merk afgelopen weekend al. Maar over het prijskaartje, of de eigenaar, geen woord. Z’n stuur aan de rechterkant verraadt dat het gaat om een Brit. De Britse krant The Guardian beweert z’n prijs te kennen. Een coole 10 miljoen pond, of ruim 11,5 miljoen euro. Het merk zelf wou dat niet bevestigen. Rolls-Royce-baas Torsten Muller-Otvos bevestigde louter dat het om een ‘substantieel prijzige’ auto was. Maar het ontkende ook het prijskaartje niet.

De duurste auto ter wereld

Of het cijfer nu helemaal accuraat is of niet, maakt niet zo veel uit. Z’n prijs is ongetwijfeld duurder dan die van enige andere nieuwe auto ter wereld. Ooit, want zelfs als je inflatie incalculeert, was geen enkele auto ooit duurder. De eigenaar werkte vier jaar met de Rolls-Royce design-afdeling om tot het uiteindelijke resultaat te komen.