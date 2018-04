R8 Spyder V10 Plus: sneller was een dakloze Audi nog nooit

Door: BV

Nooit eerder bouwde het merk uit Ingolstadt zo’n snelle cabrio. En wat meer is: deze nieuwe Audi R8 Spyder V10 Plus is zelfs scherper dan de gesloten variant.

Minder gewicht, betere prestaties

De weegschaal tikt rijklaar niet meer dan 1.587kg aan. Dat is 25kg minder dan de R8 met dak. En dat terwijl de atmosferische 5,2l grote V10 het hier schopt tot 610pk en 560Nm. Het resultaat is enerzijds een acceleratietijd naar 100km/u van slechts 3,3 tellen. En een top van 328km/u. Respectievelijk 3 tienden en 10km/u beter dan de R8 Spyder zonder ‘Plus’. En omdat hij net een tikkeltje minder weegt dan de gesloten versie, moet hij ook een schijntje alerter op stuurinput reageren.

Meer standaard

Het prijskaartje wordt extra aangedikt. In Duitsland (Belgische prijzen zijn er nog niet, maar ze variëren doorgaans niet veel) kost hij nu minstens € 207.500. Maar hij heeft ook meer te bieden. Extra diepe kuipjes, een 12,3” ‘Virtual Cockpit’ en keramische remmen zijn standaard.

Val op

Audi biedt de Plus aan met 11 gewone lakkleuren, drie tinten voor het dak, vijf kleuren voor de luchthappers, delen in carbon of titanium… Staat je dat allemaal nog niet aan, dan kan je nog bij Audi Exclusive één en ander op maat laten maken. De groene lak o p de foto’s is er alléén voor deze V10 Plus. Samen met specifieke 19-duimers (20” tegen meerprijs) en donkere accenten als grilles, uitlaten etc…

Eind deze zomer hoort de V10 Spyder Plus bij de dealer te staan.