Takata failliet

Door: BV

Toeleverancier Takata is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de grootste terugroepactie ooit in de autosector (klik hier voor een overzicht van de dodelijkste productiefouten ooit). Het Japanse bedrijf leverde aan heel wat merken in het totaal zo maar eventjes 100 miljoen airbags van inferieure kwaliteit. Bij de ontplooiing kunnen die airbags abnormaal hard afgaan en ook metalen fragmenten verspreiden. Een dodelijke combinatie. Het koste al minstens 16 mensen het leven terwijl er nog eens 180 gewond raakten. Heel wat ernstig.

Schuldig

Eerder dit jaar pleitte Takata al schuldig. Vooral omdat het zelf erg goed wist van de problemen. Het bedrijf verklaarde zich toen akkoord met het betalen van een miljard dollar aan schadevergoeding. Het overgrote deel kwam de merken ten goede die er klant waren. Die ontsnapten zelf ook niet aan alle verdachtmakingen. Van enkele automerken is bekend dat ze goed wisten dat de goedkopere Takata-airbags niet helemaal koosjer waren, maar de besparing was te aanlokkelijk om te negeren.

Het overgrote deel van het miljard hierboven, wellicht $ 850 miljoen, is nog niet betaald. Het lijkt er ook op dat dat nooit zal gebeuren. Takata bereidt immers een faillissement voor. Wellicht wordt dat nog deze week aangevraagd. De geruchten daarover zijn zo sterk dat de beurs van Tokio de handel in het aandeel deze week schrapte.

En dan?

Het Amerikaanse Key Safety Systems, een andere toeleverancier, is geïnteresseerd de acquisitie van Takata bij een herstructurering of faillissement. Daarin worden schulden uit het verleden kwijtgescholden.