Audi probeert nog eens elektrische supercar

Door: BV

De Audi R8 e-tron was geen succes. Gezien de nogal exorbitante prijsstelling van het model, zelfs in het exclusieve topsegment, was dat geen complete verrassing. Daarom wordt hij niet meer gebouwd. Mercedes heeft van z’n elektrische SLS AMG overigens ook nog niet veel exemplaren kunnen slijten. Maar dat betekent niet dat de merken in kwestie de handdoek in de ring gooien.

Is de markt er klaar voor?

Audi’s verantwoordelijke voor technische ontwikkeling, Peter Mertens, was loslippig tegen de Britse pers en bevestigde dat het bedrijf de elektrische supercar nog lang niet had afgeschreven. Daarmee lijkt er toch nog een vervolg te komen aan de R8 e-tron. Voor wanneer dat is, is onduidelijk. Wellicht wacht het bedrijf tot de technologie goedkoper geworden is enerzijds en de markt er rijper voor is anderzijds. De teen werd met de inmiddels afgevoerde elektrische Audi R8 al even in het badwater gestoken, maar dat bleek nog veel te koud.