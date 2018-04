Lamborghini ziet nieuwe Miura (en meer) wel zitten

Door: BV

Als je één van die mensen bent die steevast neeknikkend al dat nieuws over SUV's leest, ook bij gerenommeerde sportwagenmerken, dan hebben we goed nieuws. De grote baas bij Lamborghini, Stefano Domenicali, bevestigt dat het merk nadenkt over een Lamborghini Miura voor de 21ste eeuw. Maar de Urus, hoort er ook bij.

Meer auto's bouwen

Die aankondiging kwam in het kader van de voorstelling van en nieuw strategisch plan. Het merk uit Sant'Agata Bolognese wil in de toekomst immers nog meer auto's bouwen. In 2016 bouwde het bedrijf 3.457 auto's. In 2019 moeten dat er meer dan 7.000 zijn. Om dat mogelijk te maken wordt de productiefaciliteit uitgebreid en gaan er 600 nieuwe arbeiders aan de slag.

Domenicali hoopt dat de Lamborghini Urus, de SUV met 650pk die halverwege 2018 voor minder dan € 200.000 in de catalogus zal verschijnen, het bedrijf naar dezelfde hoogte brengt als rivaal Ferrari. Dat verkocht vorig jaar 8.014 auto's. Zonder SUV, moet gesteld.

Miura en vierzitter

In zijn tijd was de Lamborghini Miura (1966 - 1973) een revelatie. Hij zette met z'n centraal opgestelde 3,9l V12 en een leeggewicht van minder dan 1.200kg nieuwe maatstaven voor het sportwagensegment en is nog steeds het nec plus ultra voor verzamelaars van het merk. Als Lamborghini het model, in naam of in geest, nieuw leven wil inblazen, dan zal het met een straf product moeten komen. Maar het model is nog minstens vijf jaar af. Verder wordt overigens ook al gekeken. Domenicali wil ook nog een vierzitter. Ergens tussen 2025 en 2030. Maar daar denkt Lamborghini al bijna 10 jaar aan.