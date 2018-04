Oostenrijkse Politie doet het met een Elfer Porsche

Door: BV

Wie na de zomer naar Oostenrijk trekt en deze Porsche 911 in z’n achteruitkijkspiegel ziet opdoemen heeft wellicht iets mispeuterd.

Deze zomer is de kust nog veilig. De 911 in Politie-outfit wordt pas in oktober afgeleverd. Hij is uitgevoerd in de kleuren van de Oostenrijkse politie: donkerblauw, rood en zilver en voorzien van zwaailichten en communicatie-apparatuur. Het is dus niet zo dat je hem niet kan herkennen.

"Onze samenwerking met de politie loopt al jaren", aldus Dr. Helmut Eggert, directeur van Porsche Oostenrijk. "In de jaren '60 en '70 was het niet ongebruikelijk dat Porsches gebruikt werden door de politie. Ook in 2006 leverden we nog een Porsche 911 voor politiewerk op de snelwegen."

De Politie vindt het ook leuk

Het is overigens niet ongebruikelijk dat de politie exclusieve bolides tot zijn beschikking krijgt. Zo kun je in Italië ook een Alfa Romeo Giulia QV, verschillende Lamborghini's en een maffia-Ferrari tegenkomen, terwijl de wetsdienaars in Dubai het helemaal goed voor elkaar hebben. Zij stappen vast en zeker zonder morren in hun Porsche 918 Spyder, Lamborghini Aventador, Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, Mercedes-Benz SLS of Bugatti Veyron.