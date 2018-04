Eerste Tesla Model 3 loopt vrijdag van de band

Door: BV

Aanstaande vrijdag, op 7 juli, loopt de allereerste Tesla Model 3 van de band. Dat heeft opperhoofd Elon Musk via Twitter laten weten.

De eerste 30 auto’s worden uitgeleverd op 28 juli. Die zullen wellicht vooral bestemd zijn voor ‘vrienden van het merk’. In augustus verwacht Musk niet meer dan 100 leveringen terwijl dat aantal in september moet oplopen naar 1.500. Die aantallen spelen niet echt in de kaart van de analisten, die gehoopt hadden dat Tesla dit jaar minstens 25.000 Model 3 zou uitleveren.

En de specificaties

Heel wat Tesla-klanten vinden het hoog tijd dat het merk nu ook met de definitieve prijzen en specificaties komt. Op de (Amerikaanse) website van het bedrijf staan nog steeds louter indicaties en zijn nog steeds de afbeeldingen van de prototypes te zien.